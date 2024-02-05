Девятилетняя девочка из Архангельска стала участницей шоу «Лучше всех!», транслируемом на Первом канале. Настя Захарова является настоящей мастерицей. Она создает невероятные платья, сумки и украшения из пластиковых отходов и прочего вторсырья. В качестве материала для создания своих дизайнерских вещей девочка берет использованные пластиковые бутылки, пакеты, втулки и прочие материалы, которые обычно люди выбрасывают в мусор. Школьница пришла на шоу в платье из пакетов, которое она сшила самостоятельно.

«Настя с детства творческая личность. В ее комнату зайдешь: обрезки, бумаги, ткани, картон. Шьет, клеит, режет, вышивает», – отметила мама юной мастерицы.

Вместе с ведущей шоу Жанной Бадоевой и дизайнером Галиной Лариной девочка сделала из пластиковых пятилитровых бутылок стильные сумки, а из одноразовых стаканчиков – абажур для люстры. Юная мастерица подарила ведущей бантики и браслеты, которые она сделала из втулок от туалетной бумаги.