Танцы или физические тренировки под ритмичную музыку способствуют улучшению работы мозга всего за три минуты занятия. К такому выводу пришла группа нейробиологов из Университета Цукубы в Японии, результаты исследования которых были опубликованы на портале IBRO Neuroscience.

В исследовании японских ученых принимало участие 48 добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет. Во время выполнения кардиоупражений добровольцы слушали ритмичную музыки. При этом нейробиологи следили за мозговой активностью участников эксперимента при помощи специальной аппаратуры.

Ученые пришли к выводу, что ритмичная музыка в стиле сальса, фанк, рок, соул, свинг или фьюжн способна стимулировать префронтальную кору головного мозга. Физическая активность, выполняемая под ритмичную музыку, способствует улучшению когнитивных функций. При этом улучшение работы головного мозга начинается уже с третьей минуты физических упражнений.