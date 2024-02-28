Лидеры США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, несмотря на официальные заявления, направили на Украину инструкторов и военнослужащих сил специальных операций (ССО) в самом начале российской специальной военной операции. Об этом в своем материале написал обозреватель издания The Washington Post Ишаан Тарур.

«Появившийся международный легион был развернут на линии фронта и принимал участие в некоторых из самых тяжелых сражений конфликта. В его состав входит разношерстный состав идеологически стойких, седых воинов и наемников по найму. Некоторые из них прославились в социальных сетях своими страстными репортажами из зоны боевых действий», – написал автор статьи.

По его словам, с начала специальной военной операции в ряды Вооруженных сил Украины вступило большое количество бывших профессиональных военных из западных и постсоветских стран. В настоящий момент в Международном легионе Украины насчитывается около 20 тысяч наемников из более чем 50 стран мира.