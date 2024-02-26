В США снова обострилась проблема с шатдауном, поскольку конгрессмены в очередной раз не смогли договориться по спорным вопросам. В скором времени в стране может быть остановлена работа министерств, отвечающих за движение транспорта и социальную помощь. Об этом в своем материале сообщает газета The Washington Post.

«Даже частичное закрытие создаст проблемы для федеральных программ продовольственной помощи, включая программу экстренного питания для женщин, младенцев и детей. Авиадиспетчеры останутся на своих местах, но им не будут платить зарплату», – пишет автор статьи.

При этом уже 9 марта наступает второй крайний срок приостановки работы правительства, в частности министерства обороны. Проблемы с финансированием оборонного ведомства могут негативно повлиять на обеспечение безопасности государственной границы.

Опасность шатдауна в США возникла на фоне разногласий представителей Демократической партии, контролирующей Сенат, и Республиканской партии, имеющей большинство в Конгрессе, по основным приоритетам распределения бюджетных расходов.