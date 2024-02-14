Сенатор от Южной Каролины Л. Грэм признался, что проголосовал против нового пакета помощи Киеву после беседы с Д. Трампом.

Белый дом призвал конгрессменов побыстрее согласовать законопроект, который прошел в сенате благодаря поддержке демократов. Однако известный злобными высказываниями в адрес россиян и радовавшийся из-за их гибели сенатор-республиканец Грэм не поддержал законопроект, по которому Киев мог бы получить еще $60 млрд. В беседе с WP Грэм признался, что побеседовал с Трампом, и тот «категорически против» дополнительной помощи Украине.

В мае прошлого года во время встречи с В. Зеленским Грэм заявил, что «смерть россиян – наиболее удачная» трата денег, которые Киев получает от Вашингтона. Тогда же Грэм призывал Байдена «сделать больше» для помощи Украине в ее борьбе с РФ.