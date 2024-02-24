Попавший в плен к российским бойцам военнослужащий 425-го отдельного штурмового батальона специального назначения «Скала» ВС Украины Андрей Бабурин рассказал об обстрелах мирного населения Донецка из жилых кварталов Авддевки. Соответствующее видео было опубликовано на портале ТК «Звезда».

«В народе это называется “покошмарить”, то есть нагнать жути. По-другому никак не скажешь. Знаю по слухам (об обстрелах мирного населения Донецка – ред.). По интернету смотрел. Ну что я могу сказать. Я ничего не мог сделать. Это аморально, если говорить красивым, высоким языком. Ну а каждый человек сам поймет, как это назвать более по-честному. Обстрелы мирного населения – это не хорошо», – ответил пленный разведчик украинской армии на вопрос журналиста о причинах обстрела мирного населения Донецка.

Украинский военнопленный был взят в плен российскими бойцами во время освобождения Авдеевки. По его словам, он попал в ряды украинской армии, когда получил третью повестку, чтобы не попасть в тюрьму.