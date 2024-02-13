У лучшей украинской штурмовой бригады, которую главком ВСУ Александр Сырский перебросил в Авдеевку, не так уже много вариантов для боевых действий, пишет украинское издание «Страна.ua». Журналисты отмечают, что этих самых вариантов всего два, причем каждый имеет свои недостатки.

Первый из них – это попытка все же удержать южную часть Авдеевки, несмотря на уверенное продвижение российских войск. В этом случае 3-й штурмовой бригаде потребуется выбивать ВС РФ и из северной части, так как в противном случае она сама себя загонит в ловушку и окажется в котле, передает «МК».

Второй вариант проще – уйти на коксохимический комбинат, который можно оборонять в течение длительного времени. Этот сценарий Киев может реализовать для пиара, демонстрируя Западу якобы способность вести боевые действия. Но на деле существует большой риск спровоцировать недовольство украинцев, которые и так возмущены заменой главнокомандующего ВСУ.

Напомним, эксперты уверены, что Сырский может провести авантюрные операции в Авдеевке, которые приведут к новым потерям для ВСУ и все равно не помогут удержать город.