Президент Сербии Александр Вучич рассказал о парадоксе, который наблюдается в стране в связи со специальной военной операцией. Беженцы с Украины в подавляющем своем большинстве оказываются русскоязычными и поддерживают политику президента России Владимира Путина.

Ситуация с гражданами России, находящимися в Сербии, совершенно обратная. Большинство из них высказываются против российского лидера и не поддерживают спецоперацию, приводит слова Вучича РИА Новости.

Сербский президент сообщил об этом в беседе с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом. Он отметил также, что все заявления о чрезмерном влиянии Москвы на Сербию не имеют под собой никаких оснований. Единственными, кто как-то влияет на события в стране, являются ее граждане.