ВСУ в районе Кременной задействовали американские высокоточные гибридные бомбы GLSDB. Этому появилось первое подтверждение. На данном участке фронта обнаружили фрагменты складного крыла и аэродинамических рулей.

GLDSB представляет собой комплект, состоящий из авиабомбы GBU-39/B SDB и разгонного блока. Последний устанавливается на боеприпас, что позволяет запускать его из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Из-за компактного размера самой бомбы GBU-39/B SDB ее тяжело обнаружить после отделения разгонного блока. Однако к цели она планирует на скорости не более 600 километров в час, что превращает боезаряд в простую цель для комплексов «Тор-М2» или «Панцирь».

США отправили GLDSB на Украину, хотя в свои ВС поставили очень небольшое количество таких бомб. Киев намеревается использовать их для ударов по новым регионам и приграничным мирным городам России. Дальность комплекса составляет 150 километров.