В Купянске и Харькове военкоматы взялись за мобилизацию и отправку в зону боевых действий пожилых местных жителей. Причем приказ они получили напрямую из Киева.

Командир 14-й бригады ВСУ Алексей Трубников коротко и ясно объяснил причину таких действий командования:

«Лучше сдохнете в наших окопах, чем дождетесь живыми своих русских», – заявил он.

Пожилых людей, ожидающих прихода российских войск отлавливают в регионе не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и сотрудники СБУ.

«Вспомните, точно так же вели себя гитлеровские войска, когда под ударами Красной армии были вынуждены оставлять советские города: уничтожали инфраструктуру, взрывали жилые кварталы, расстреливали мирных жителей», – сообщил военный эксперт Владимир Ераносян.

Он добавил, что тех, кто не захочет мобилизоваться и идти в «мясные штурмы», вполне могут расстрелять прямо на месте, не неся за это никакой ответственности.