Сразу 8 дронов-камикадзе ВСУ пытались атаковать гражданский объект в Горловке на территории ДНР. Беспилотники были нацелены на бригаду сотрудников оперативных служб, которые осуществляли ремонт электроподстанции.

Пресс-центр Штаба обороны ДНР сообщил, что беспилотники должны были атаковать энергетиков самодельными взрывными устройствами. Однако вражеские дроны удалось своевременно обнаружить и перехватить. Ни один из них до цели не долетел.

Также сообщается, что пострадавших среди мирного населения нет, разрушений также не наблюдается. Атака противника успешно сорвана.

Напомним, ВСУ все чаще использует дроны для атак мирного населения новых регионов России. Одной из них разновидностей являются гексакоптеры «Баба Яга», которые несут мины и даже 155-миллиметровые снаряды.