В Телеграм-канале «Воин DV» была опубликована видеозапись момента уничтожения станции Starlink, которую использовала группировка ВСУ, находящаяся в Малиновке. Отмечается, что теперь украинские военнослужащие в Малиновке. Отмечается, что российской авиацией был нанесен удар по украинской станции связи «Изделием 305».

Кроме станции Starlink управляемой высокоточной ракетой был уничтожен также личный состав противника, обслуживающий данное оборудование. Представителями Минобороны РФ данная информация никак не комментировалась.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими силами места расположения РСЗО HIMARS в Николаевской области. В результате удара был поражен также военный склад и здание, где производились беспилотники.

Стоит отметить, что российским войскам также уже удалось закрепиться в населенном пункте Ласточкино. Кроме того ВС РФ продолжают давить противника по всей линии фронта, планомерно продвигаясь вперед.