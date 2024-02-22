Киевский режим и подразделения ВСУ проявляют недовольство публикациями в западных и украинских СМИ, называющими отступление в Авдеевке позором. 53-я механизированная бригада проехалась катком даже по пропагандисту Юрию Бутусову, заявившему, что особого «героизма» ВСУ не проявили.

Именно 53-я бригада первой побежала из Авдеевки. Ее подразделения так быстро удирали, что на ходу теряли бронетехнику и вооружение. При этом они оставили без необходимой поддержки другие группировки.

Однако в самой бригаде этого признавать упрямо не хотят. Боевики заявляют, что ничего подобного не было, что они «проявили героизм». Бутусова же объявили врагом номер один.

Также на Украине сыплются обвинения в адрес американских изданий Washington Post и NYT. Первое из них назвало причиной бегства усталость боевиков бригады и несогласованность действий командования, приказывающего военнослужащим идти на позиции, на которых уже закрепились российские военные.

Вторая американская газета опубликовала неугодную Киеву цифру потерь – от 850 до 1000 боевиков пропали всего за сутки после приказа об отходе из Авдеевки. Украина опровергает эту информацию, но реальных цифр все же не приводит.