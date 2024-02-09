В 7 часов утра 9 февраля ВСУ ударили по Токмаку в Запорожской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. На данный момент информации о пострадавших жителях города нет.

Два снаряда РСЗО HIMARS полностью разрушили здание магазина, в районе, где он находится, отключилось электроснабжение. Кроме того, в домах рядом с магазином взрывной волной выбило окна.

В экстренных службах рассказали РИА Новости, что сообщений о погибших и пострадавших в результате атаки противника пока нет.

Напомним, ВСУ в последние дни регулярно запускает беспилотники по приграничным областям, обстреливает белгородский регион. Также ударам подвергаются Ясиноватая и Донецк.