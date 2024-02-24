ВСУ ударили по Донецку из американской РЗСО HIMARS. Ракета попала по ресторану, где как раз проходила свадьба. Пострадал один человек – сотрудник заведения Ярослав, получивший ранение в ногу.

«Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго», – сообщила еще одна сотрудница ресторана.

Ранее также стало известно о гибели мужчины в результате удара ВСУ по жилому дому в центре Донецка. Также из-за обстрела Ворошиловского района в больнице оказалась женщина.

ВСУ продолжают обстреливать столицу ДНР, стремясь хоть как-то компенсировать свои эпичные провалы в зоне боевых действий.