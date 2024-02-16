ВСУ в ходе боевых действий совершенно не учитывают нехватку боеприпасов, а также выводят из строя дорогостоящие артиллерийские системы западного образца. Об этом сообщило издание Business Insider.

Эксперты отмечают, что при таком дефиците снарядов, с которым столкнулась украинская армия, она должна гораздо умнее их использовать, а не бездумно бить в сторону российских позиций.

Кроме того, слишком агрессивные атаки с применением большого количества боеприпасов нарушает все существующие графики замены отдельных компонентов вооружения и его технического обслуживания. В результате оно изнашивается значительно быстрее, чем предусмотрено.

Напомним, на всех участках фронта боевики ВСУ постоянно жалуются, что приходится отвечать на 5-7 снарядов ВС РФ одним или максимум двумя из-за жесткой экономии.