Страны Североатлантического альянса бросили против России весь потенциал своего военно-промышленного комплекса, рассказал на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу замкомандующего Центральным военным округом Евгений Циндяйкин.

Он показал министру захваченные российскими военными трофеи, рассказал о характеристиках некоторых из них, а также отметил, что практически вся бронетехника из стран НАТО показала плохую проходимость в зоне проведения специальной военной операции, передает агентство ТАСС.

Также Циндяйкин заметил, что Североатлантический альянс направляет на Украину практически всю имеющуюся у него в распоряжении технику и вооружение. Это позволяет получать отдельные образцы в качестве трофеев и изучать их для разработки средств противодействия.