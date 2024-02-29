ВС РФ на Авдеевском направлении успешно ликвидировали скопление живой силы ВСУ и бронетехнику противника.

С боевиками расправилась группа военнослужащих, имеющая в своем распоряжении автоматические станковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Также бойцы ВС РФ задействовали FPV-беспилотники для ударов по вражеской технике.

Российские военные, снабженные разведывательными БПЛА, самостоятельно обнаруживают позиции противника и принимают решения об ударах по ним. Это дает возможность избежать необходимости связываться со штабом и экономит время.

Напомним, 28 февраля военнослужащие группировки войск ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Петровское (в 2016 году получил новое название Степовое в рамках проводимой киевским режимом «декоммунизации»).