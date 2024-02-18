«Пятый канал» показал репортаж военного корреспондента Дениса Кулаги о продвижении российских войск к одной из крупнейших перевалочных баз ВСУ на Донбассе в населенном пункте Часов Яр.

ВС РФ развивают наступление на этот город из Артемовска, попутно выбивая боевиков противника с позиций. Огромную роль в атаке на Часов Яр играет артиллерия, которая после получения от бронегруппы десантников координат украинских операторов БПЛА наносит по ним сокрушительные удары.

Ключом к Часову Яру является поселок Красный, который Киев переименовал в Ивановский. Артиллеристы бьют по позициям ВСУ, стремясь уничтожить оборонительные порядки. Как только боевики в Красном будут уничтожены, можно будет беспрепятственно двигаться к городу.

В Артемовске наши бойцы регулярно проверяют развалины на окраинах, так как противник только и ждет удобного момента, чтобы по одному-два человека прорваться в город. Каждый день десантники осуществляют обходы зданий, рискуя собственной жизнью, так как в обожженных квартирах пол может просто не выдержать веса человека.