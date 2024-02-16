Боевики националистических батальонов «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), пытаются бежать из Авдеевки по единственной грунтовой дороге. Однако эта транспортная артерия простреливается российскими войсками, рассказал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он сообщил, что радиоэфире творится настоящий хаос, боевики в панике, никаких централизованных команд ВСУ больше никто не отдает. Военнослужащие не понимают, что еще можно сделать и поэтому пускаются в паническое бегство. При этом они оставляют множество раненых, не желая эвакуировать их из города.

На коксохимическом заводе также царит паника. После мощного взрыва боевики бросились бежать и нарвались на свое же минное поле. Первая линия обороны уже прорвана, ВСУ отступают вглубь.

Военный корреспондент Евгений Поддубный обращает внимание на то, что генералы ВСУ при этом демонстрируют полную оторванность от реальности. Они заявляют о контролируемой ситуации в Авдеевке и о том, что паническое бегство украинской армии – это способ «перемалывать силы ВС РФ».