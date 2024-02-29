У населенного пункта Хотень в Сумской области на Украине российские ВС уничтожили очередную систему противовоздушной обороны противника.

На этот раз под удар попал зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1». Стоит напомнить, что это самый совершенный вариант ЗРК, имеющийся в распоряжении ВСУ. Они получили его в наследство от позднего СССР.

Кроме того, один из ударов пришелся по топливозаправщику, который моментально вспыхнул и в результате выгорел дотла.

В Сети появилось видео этой атаки. Сообщается, что удар наносился высокоточным снарядом «Краснополь» калибра 152 миллиметра. Такие боеприпасы сейчас эффективно используют как самоходные, так и буксируемые артиллерийские установки.

На записи видно, как боевики ВСУ намереваются загнать обе единицы техники в ангар. Но когда туда заезжает ЗРК, раздается мощный взрыв.