В населенном пункте Великий Бурлук в Харьковской области под удар ВС РФ попало местное кафе. В момент атаки в заведении как раз собрались украинские офицеры, чтобы отметить назначение генерала Александра Сырского главнокомандующим ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, который регулярно получает информацию о событиях на Харьковском направлении, отметил, что последствия атаки пока неизвестны.

Также он сообщил, что в ночь на 10 февраля был нанесен удар по крупному нефтехранилищу в Харькове. Это привело к масштабному пожару, так как ВСУ сконцентрировали на объекте крупные запасы горюче-смазочных материалов.

Кроме того, под удар попали танки и бензовозы, находящиеся рядом с хранилищем, и армейские склады.