Российские ВС ежедневно продвигаются вперед в Авдеевке, что не скрывают даже украинские медиаресурсы. Сейчас гарнизон ВСУ в населенном пункте рискует оказаться в котле, так как главная транспортная артерия к городу будет полностью заблокирована.

Портал «Военное дело» рассказал, что российские войска после взятия карьера начали стремительно продвигаться к северу от Авдеевки и вышли к трассе, фактически являвшейся «дорогой жизни» для ВСУ. Кроме того, они продолжают «ползучее наступление» и на других участках вокруг города.

По мнению экспертов, продолжая действовать в том же духе, российские подразделения возьмут город в окружение. Для ВСУ это станет серьезным фактором, подрывающим боевой дух. Но они ничего не могут противопоставить ВС РФ, так как испытывают серьезный недостаток боеприпасов.