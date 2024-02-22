Утром 22 февраля на украинских пабликах появилось видео из Краматорска с человеком, утверждающим, что в пятидесяти метрах от него взорвалась ракета. На фоне можно услышать иностранную речь, по всей вероятности, на польском языке. Судя по кадрам, запись была сделана сразу после сильного взрыва. Эти кадры чуть позже были удалены с украинских ресурсов, однако их уже успели скопировать авторы российских Телеграм-каналов.

По мнению экспертов, кадры данной видеозаписи демонстрируют, что ракетный удар пришелся по расположению иностранных наемников в Краматорске. Подробностей о возможных потерях и разрушениях пока нет, так как киевский режим старается тщательно скрывать подобные факты.

По неподтвержденным данным, иностранные наемники, находившиеся в Авдеевке, были эвакуированы в Краматорск. Известно, что ранее в данном населенном пункте дислоцировалось большое количество иностранцев, включая высший офицерский состав.