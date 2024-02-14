Российские военнослужащие при помощи противотанковой управляемой ракеты неподалеку от населенного пункта Работино в Запорожской области сбили украинский вертолет. Такую информацию сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация от ребят с передовой. Сбили в районе Работино военный вертолет противника», – заявил Рогов.

Сбить воздушное судно при помощи ПТУР – задача нелегкая. Первый подобный случай произошел еще в 2014 году в ДНР, когда ополченец с позывным «Кирпич» смог сбить вертолет украинских карателей из противотанкового ракетного комплекса.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ планомерно продвигаются в Запорожской области. В районах населенных пунктов Вербовое и Работино уже продвинулись на сотни метров.

«Есть успехи в районах Работина и Вербового, к западу от этих населенных пунктов», – подчеркнул Рогов.