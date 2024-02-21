20 февраля российские ВС ударили по заводу газовой аппаратуры «Greta» в Дружковке на подконтрольной Киеву территории ДНР. Отмечается, что украинские военные превратили предприятие в пункт временной дислокации, в котором находилось до 300 человек.

Кроме того, на заводе хранилось как минимум 15 единиц техники.

Глава администрации Дружковки Сергей Боевский подтвердил удар по населенному пункту, но не стал называть ни цель атаки, ни численность потерь.

Телеграм-канал «Донецкий партизан», сообщивший об ударе, также отметил, что сейчас неизвестно, сколько боевиков потеряли ВСУ.

Информацию о том, что на заводе находились боевики с бронетехникой получила разведка, установившая также примерную численность военнослужащих противника.