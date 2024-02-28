Для профилактики развития атеросклероза необходимо постоянно контролировать уровень холестерина в крови, поскольку опасный недуг может привести к поражению сосудов во всем организме со временем. Об этом в своем материале сообщает издание «Доктор Питер» со ссылкой на врачей-кардиологов Екатерину Племянникову и Инну Жевагину.

«Высокий холестерин “не болит”, но приводит к развитию инсульта, инфаркта миокарда, поражению артерий нижних конечностей. Поэтому важно знать правила, которые позволят держать холестерин под контролем», – объясняет кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Инна Жевагина.

Врач-кардиолог Племянникова рекомендует обратить внимание на опасные симптомы развития атеросклероза, чтобы вовремя выявить недуг и начать его лечение. Давящая боль в области грудной клетки может возникать, если холестериновые бляшки начали поражать сердце.

Нарушение памяти, внимания и проблемы со зрением могут возникнуть, в случае поражения холестериновыми бляшками головного мозга. В таком случае существует опасность получить инсульт. Боли в нижних конечностях при ходьбе, чаще всего в икроножных мышцах, свидетельствуют о наличии бляшек в сосудах ног.