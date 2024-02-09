Воздушные силы Украины заявили, что около 10:20 по киевскому (11:20 по московскому) времени в воздушное пространство страны могут войти крылатые ракеты.

В сообщении ВВС говорится, что пуски были осуществлены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3. Всего в небе наблюдалось 4 борта, совершивших маневр в зоне нанесения удара, передает RT со ссылкой на портал «Страна.ua».

Ранее в Сумской и Черниговской областях уже была объявлена воздушная тревога. Если сообщение о пусках верно, то скоро она распространится на всю территорию Украины.

Напомним, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам ВСУ утром 7 февраля. Одна из ракет, по предположениям украинских военных, это гиперзвуковой «Циркон».