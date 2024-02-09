Украинские боевики стали активнее задействовать на поле боя беспилотные аппараты «Баба Яга», которые разрабатывались для сельскохозяйственных целей. Об этом РИА Новости рассказал командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным «Лего».

Он пояснил, что речь идет об огромных гексакоптерах, которые способны нести 82-миллиметровые мины и противотанковые ТМ-62. Такая возможность обеспечивается большой грузоподъемностью дронов. При этом с земли воздействовать на эти беспилотники очень сложно.

«Мы зафиксировали случаи сброса 155 мм снарядов, которые могут нанести значительный ущерб зданиям», — рассказал российский военный.

В январе 2024 года в Ясиноватой украинский беспилотник сбросил 82-мм мину в дымоход частного дома. Тогда погибла пожилая пара.