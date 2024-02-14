Военный аналитик Владислав Шурыгин отреагировал на сообщения о потере большого десантного корабля «Цезарь Куников», который ВСУ атаковали 14 февраля, передает “Смоленская народная газета”.

Он заявил, что эта потеря – «грубейшая халатность». Буквально за два месяца Черноморский флот потерял два БДК, причем оба раза удары противника наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.

БПЛА появлялся неподалеку от мест атаки за несколько часов до нее и исчезал сразу же после ударов. Это исключает любые сомнения по поводу организатора ударов. Именно американская разведка выследила большой десантный корабль и затем руководила украинскими боевиками до момента поражения «Цезаря Куникова».

По мнению Шурыгина, для патрулирования в Черном море ВС РФ стоило бы использовать малый флот – лодки и яхты, оснащенные радионавигационным оборудованием. Они имеются в распоряжении ВМФ, но почему то до сих пор применялись крайне редко.