Запад активно помогает Киеву увеличить производство дешевых беспилотных аппаратов. FPV-дроны управляются с помощью ноутбука и способны наносить довольно мощные удары, заявил военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он отметил, что дроны ВСУ показали высокую эффективность. При этом они обходятся намного дешевле снарядов и ракет, могут выступать в качестве замены боеприпасов.

Россия также сосредоточилась на производстве БПЛА, однако именно таких мощных FPV-дронов пока очень мало, поэтому нужно постоянно наращивать их количество.

Прохватилов также объяснил, что ВС РФ могут сбивать FPV-беспилотники ВСУ. Однако надежная защита от них пока отсутствует, новейшие системы РЭБ и ПВО, заточенные специально под уничтожение мелких дронов, только разрабатываются.