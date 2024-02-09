Прозвища «Генерал 200» и «Мясник» новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил не просто так, а за «особые заслуги», рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Полковник в отставке напомнил, что Сырский проходил обучение в России, но затем остался на украинской территории и поступил в ВСУ. Он обучался также по линии НАТО. Первая заметная его операция – это Дебальцевский котел. Именно Сырский загнал в него подразделения украинской армии.

Кроме того, к его «заслугам» можно отнести и Артемовск, в битве за который ВСУ понесли огромные потери.

«Залужный под Артемовском пытался отвести группировку, тогда у него начались скандалы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а Сырский настоял, чтобы там остались войска, потому что он пообещал Зеленскому, что Артемовск он не сдаст. Артемовск сдали со всеми вытекающими отсюда последствиями», – приводит слова Матвийчука «Лента.ру».

Также эксперт отметил, что на поле боя вряд ли произойдут какие-то изменения. Однако Сырский способен затеять несколько неадекватных операций, которые ухудшат и без того плачевное положение ВСУ, приведут еще к большим потерям.

По мнению Матвийчука, Сырский также является приспособленцем, поэтому он будет служить Зеленскому как верный пудель. Это вполне устраивает президента Украины.