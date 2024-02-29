В распоряжении ВС РФ появилось несколько новейших боевых систем, которые вполне могут использоваться в случае нападения НАТО на Россию. Военный эксперт Виктор Литовкин в интервью RT назвал самые известные из них.

Он отметил, что ракеты «Сармат», которые несут до 10 ядерных боеголовок, вполне способны нанести удар по Соединенным Штатам. Кроме того, одного такого боезаряда будет вполне достаточно, чтобы на месте Великобритании плескался безмятежный океан.

Еще одна новейшая система – это ракета с атомной силовой установкой «Буревестник». Она обладает неограниченной дальностью и способна доставить ядерный заряд в любую точку планеты.

Также Литовкин выделил гиперзвуковые ракеты «Кинжал», уже используемые для ударов по объектам на Украине с истребителей МиГ-31К, а также «Цирконы», запускаемые с кораблей ВМФ и развивающие скорость до 9 числе Маха.