На некоторых направления ВСУ все еще сохраняют довольно высокий уровень боеготовности. Даже в тех районах, где они сейчас отступают, подразделения все же задействуют американские танки «Абрамс», другую бронетехнику и неплохо подготовленные диверсионно-разведывательные группы, сообщил порталу Ura.ru военный эксперт Сергей Горбачев.

Он отметил, что в некоторых районах юго-восточной части страны, на Херсонском направлении и в Черном море украинская армия все еще способна преподносить неприятные сюрпризы с переходом к контрнаступлению. Противник задействует все больше беспилотников для атак на Крым и мирные регионы РФ, а также получает помощь Запада в строительстве катеров, малых кораблей и надводных дронов.

Эта поддержка вряд ли прекратится, так как Запад заинтересован в получении контроля над Черным морем. Об этом не стоит забывать ВС РФ, отметил эксперт.