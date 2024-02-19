Военный эксперт Василий Дандыкин призвал не впадать в эйфорию и не списывать ВСУ со счетов раньше времени. По его мнению, Киев все же может начать новое контрнаступление, причем целью операции станет Крымский полуостров.

Дандыкин пояснил, что Крым для Киева – это «альфа и омега», поэтому он вполне может организовать новое наступление. При этом командование ВСУ учтет ошибки прошлого года и не станет распылять силы на несколько направлений.

Также Киев может начать устраивать новые провокации в Херсонской области, чтобы улучить момент и форсировать Днепр. Если ВСУ это удастся, они вполне смогут выйти к полуострову после решения этой задачи.

Василий Дандыкин, как и ряд других экспертов, считает, что украинская армия начнет контрнаступление в мае-июне, как это было и в прошлом году.