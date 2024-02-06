Украинские ВС «очень не любят» тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», рассказал РИА Новости командир расчета ТОС-1А с позывным «Баркас».

Он пояснил, что спрятаться от атаки «Солнцепека» невозможно. После взрыва снаряда по противнику наносится мощный термоудар, который проникает в подвалы, прокопы, практически во все щели. Взрыв находит противника в любом укрытии, где бы оно ни находилось.

При этом ВСУ пытаются охотиться за ТОС-1А, российские огнеметные системы стали для них приоритетной целью. Поэтому расчет тщательно готовится к очередным ударам, бойцы очень внимательно подбирают позицию, чтобы не попасть под ответные атаки противника.