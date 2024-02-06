Украинские ВС «очень не любят» тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», рассказал РИА Новости командир расчета ТОС-1А с позывным «Баркас».
Он пояснил, что спрятаться от атаки «Солнцепека» невозможно. После взрыва снаряда по противнику наносится мощный термоудар, который проникает в подвалы, прокопы, практически во все щели. Взрыв находит противника в любом укрытии, где бы оно ни находилось.
При этом ВСУ пытаются охотиться за ТОС-1А, российские огнеметные системы стали для них приоритетной целью. Поэтому расчет тщательно готовится к очередным ударам, бойцы очень внимательно подбирают позицию, чтобы не попасть под ответные атаки противника.
«Прежде чем выезжать на позиции, заранее ездим, выявляем свои места, чтобы (не) были уязвимыми для их ПТУР, “птичек” и БПЛА. Поражаем цель и уходим», рассказал «Баркас»