ВС РФ взяли под контроль стратегически важный для Киева укрепрайон «Зверинец» между Марьинкой и Новомихайловкой. Для этого им пришлось предпринять несколько попыток, рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

Он пояснил, что после освобождения Марьинки «Зверинец» стал следующей значимой целью для бойцов ВС РФ. Однако противник отчаянно сопротивлялся и отражал атаки. Несмотря на это российские военные все же сумели выбить ВСУ из укрепрайона и закрепиться там, не давая возможности врагу проводить контратаки.

Сладков напомнил, что в данный момент ВС РФ также контролируют до 10 процентов территории Авдеевки, где продолжаются напряженные бои. Кроме того, они продвигаются к Часову Яру, расположенному в 5 километрах от Артемовска.