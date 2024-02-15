Большую часть зарплаты украинские военнослужащие отдают командирам и тратят на нужды ВСУ. В армии процветают поборы, рассказал военнопленных Виктор Быдило.

Боец 5-й бригады Национальной гвардии Украины сообщил, что его зарплата составляет около 100 тысяч гривен. Но на руки военнослужащим выдавали не более 30-40 тысяч. Из них половину сразу отбирал командир якобы на питание бойцов, ремонт машин и обмундирование. Но и все это военные покупали за свои деньги. Куда уходило то, что у них забирали, непонятно.

«Машины мы ремонтировали и заправляли тоже за свои деньги. Тех, кто был с этим не согласен, отправляли на две недели на [передовые] позиции», — приводит слова пленного Минобороны РФ.

В плен боец сдался добровольно. Он с группой попал под обстрел, в то же время с тыла их обошел штурмовой отряд ВС РФ. Было принято решение в бой не вступать, а сложить оружие.