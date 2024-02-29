ВСУ могли потерять в зоне проведения специальной военной операции еще один американский танк M1 Abrams. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на «Военную хронику».

Киев задействовал сразу два «Абрамса» на второй линии обороны в районе населенного пункта Бердычи. На данный момент неизвестно, уничтожены ли обе боевых машины или только одна.

На данный момент официально подтверждено уничтожение только одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении. Об этом 27 февраля сообщало Минобороны России.

Какое именно оружие использовалось для этой цели, неизвестно. Изначально сообщалось, что танк подбил FPV-дрон, а затем его уничтожили бойцы из ПТРК. Позже появилась информация об использовании беспилотников «Ланцет», «Пиранья» и «Упырь». Какой из них действительно ликвидировал вражеский танк, не установлено.