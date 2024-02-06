В небе над акваторией Черного моря снова замечена разведывательная авиация стран-членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает «Военная хроника» на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным публичного сервиса Flightradar24, отображающего в режиме реального времени положение воздушных судов, в небе у черноморского побережья Румынии работал противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

При этом южнее от полуострова Крым в небе кружил высотный разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12. Американский беспилотник зашел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Средиземного моря.

Напомним, что аналитик издания «Военное дело» Евгений Даманцев объяснил, каким образом ВСУ удалось сбить военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту зенитно-ракетным комплексом Patriot. По его словам, комплекс находился в деактивированном режиме, а целеуказание получил от удаленного комплекса радиотехнической разведки типа «Кольчуга-М».