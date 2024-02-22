Российские ВС уничтожили американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Чернобаевке под Херсоном, сообщил телеграм-канал «Военная хроника». Военные корреспонденты также опубликовали видео атаки на вражеский ЗРК.

Отмечается, что боевики ВСУ намеревались отправить комплекс в ангар, но не успели, по нему был нанесен мощный удар. Сейчас известно о поражении пусковой установки. Также, по некоторым данным, транспортно-заряжающая машина ЗРК Patriot также уничтожена. О детонации боекомплекта информации пока нет, не исключено, что он уцелел.

Напомним, Украина неоднократно просила у США увеличить количество комплексов «Пэтриот», которых катастрофически не хватает. Поэтому потеря даже одного ЗРК образует серьезную брешь в обороне ВСУ.