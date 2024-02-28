114-я бригада ВС РФ установила контроль над населенным пунктом Орловка под Авдеевкой, сообщает «Военная хроника». Информацию об освобождении села подтверждают и военные корреспонденты с мест.

Украинские подразделения под натиском ВС РФ были вынуждены оставить позиции в Орловке. Они в пешем порядке уходят к Бердычам и Семеновке, что к северу от населенного пункта. Но и там удержаться они долго не смогут.

Отмечается, что по противнику непрерывно работают артиллерия и авиация, в него летит все, что только возможно. Особых шансов сдержать натиск ВС РФ у подразделений ВСУ нет, поэтому они вынуждены постоянно отступать, стремясь хоть где-то зацепиться.

Напомним, ранее сообщалось о попытках ВСУ выстраивать оборону в Селидово, Покровске и Курахово.