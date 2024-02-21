Российские бойцы 255 полка ВС РФ подняли красное знамя Победы над поселком Победа в окрестностях Марьинки.

Кадрами водружения красного знамени поделился тг-канал «Операция Z». В ролике видно, как один из бойцов забирается на крышу разбитого здания, разворачивает алое знамя и закрепляет его на одной из балок кровли. Сильный ветер мгновенно расправляет полотно, алый цвет которого сильно контрастирует с серыми руинами.

Сообщается, что спецназовцы 255 полка зачищают освобожденные территории Победы и закрепляются на позициях, где еще несколько часов назад пытались удержаться вражеские подразделения. В серой зоне на 21 февраля остается небольшой кусок поселка, который вражеские отряды покинули после того, как их позиции разгромили российские артиллеристы.

Официально освобождение поселка Победы вблизи Марьинки на вечер 21 февраля Минобороны РФ не подтвердило.