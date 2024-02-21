«Страна.ua» приводит публикацию украинского военного корреспондента Юлии Кириенко, которая прогнозирует «клещи» для Угледара. Она пишет, что в этом населенном пункте боевикам ВСУ скоро придется становиться в круговую оборону, так как российские ВС превосходят украинскую армию по численности и ресурсам.

По словам Кириенко, после потери Украиной Авдеевки фланги «сильно просели» и не сумели справиться с продвижением ВС РФ. Если командование ОСУВ «Таврия» не начнет быстрее шевелиться и сооружать вторую линию обороны в Угледаре, город будет потерян.

Кириенко заявила, что российская армия идет на Угледар крупными силами и Киев спасают лишь запасы снарядов, которые удалось «сэкономить». Несмотря на это, город вполне может стать второй Авдеевкой или Артемовском.

Также военкор рекомендует приготовиться и украинскому гарнизону в Курахово. Этот населенный пункт также станет одной из следующий целей ВС РФ.