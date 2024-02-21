Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Телеграм-канале, что российские войска взяли под свой контроль еще одни населенный пункт в Донецкой Народной Республике. На этот раз бойцы ВС России освободили от украинских контроля село Победа.

«Над населенным пунктом Победа был взят полный контроль. Победа в Победе получается», – написал Татаринов.

Населенный пункт Победа являлся важной точкой в обороне украинской армии на Угледарском направлении. Также российскими силами были взяты укрепленные позиции противника между населенными пунктами Марьинка и Победа.

В Телеграм-канале «Condottiero» сообщается, что ВС России направляются в сторону села Новомихайловки, расположенного с юго-восточной стороны от Победы.