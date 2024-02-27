Командование Вооруженных сил Российской Федерации решило отказаться от нанесения мощных ударов на одном участке фронта в пользу растягивания сил противника тактикой «миллиона укусов». Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военкора, современные средства разведки не позволяют ни одной из сторон украинского конфликта скрытно накопить в ближнем тылу резервы для прорыва на отдельно взятом участке фронта.