Командование Вооруженных сил Российской Федерации решило отказаться от нанесения мощных ударов на одном участке фронта в пользу растягивания сил противника тактикой «миллиона укусов». Об этом в своем Телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.
По словам военкора, современные средства разведки не позволяют ни одной из сторон украинского конфликта скрытно накопить в ближнем тылу резервы для прорыва на отдельно взятом участке фронта.
«Мы, в наших действиях, совершенно отказались от концентрации сил. Генштаб сконструировал систему миллиона укусов. Наши взвода, как термиты – отщипывают по чуть-чуть от плоти противника по всей линии фронта. И теперь мы незаметно превратили доспехи Украины в труху. А дальше начинается живое незащищенное тело врага. Мы забираем метры и километры, поселки. Киеву больно, но он ничего поделать не может – подготовленной заранее защиты нет. Термиты выгрызают мясо, дальше пойдут жизненно важные органы. Образно это выглядит именно так. Смертельно опасный для противника боевой сюрреализм», – написал Сладков.