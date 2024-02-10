Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Сети кадры боевой работы реактивной системы залпового огня «Чебурашка». Он рассказал, что эта РСЗО была создана в ДНР еще до начала специальной военной операции.

В ходе противостояний с украинскими войсками в 2014-2015 годах первый глава республики Александр Захарченко поставил четкую задачу – разработать мощное, но недорогое вооружение. Результатом стала РСЗО «Чебурашка».

Система построена на шасси КрАЗ-260 и имеет две пусковые установки. Для ударов по противнику используются 217-мм термобарические снаряды, дальность поражения целей составляет около 10 километров. Всего пусковые установки содержат 64 направляющих для запуска ракет.