Военный корреспондент RT Андрей Филатов выложил в Сеть видеозаписи ожесточенных боев за Авдеевку. Журналист первым среди своих коллег оказался в городе и снял штурм коксохимического завода 114-й бригадой 1-го Армейского корпуса.

Бригада сумела выполнить сложнейшую боевую задачу по установлению контроля над терриконом предприятия. После этого появилась возможность выйти на центральные улицы, подавить сопротивление противника и, в конечном итоге, полностью освободить город от боевиков ВСУ, вынудив их отступать.

Напомним, что ранее украинские военные рассказали западным изданиям, что из-за отсутствия координации и связи в Авдеевке около 1000 бойцов пропали без вести или оказались в плену у ВС РФ в ходе отступления.