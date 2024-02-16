Бойцы, входящие в группировку прикрытия границы России, обнаружили и уничтожили РСЗО RM-70 Vampire украинских войск. Именно эта система обстреляла Белгород 15 февраля, рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Установка была обнаружена неподалеку от населенного пункта Липцы в Харьковской области. Российские военные задействовали для удара по ней оперативно-тактический ракетный комплекс, уничтоживший расчет вместе с боевой машиной противника.

Кроме того, под удар попали другие украинские подразделения, в которых тоже имеются погибшие и раненые боевики.

Напомним, на данный момент известно о 7 погибших в результате удара ВСУ по Белгороду в четверг. Среди них грудной ребенок. Также пострадали 19 человек из которых четверо детей.