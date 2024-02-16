Укрепрайон «Зенит» в южной части Авдеевки считался неприступной крепостью ВСУ, но российские военные сумели выбить оттуда противника. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

Он пояснил, что речь идет о части ПВО Украины, которую действительно превратили в крепость. С 2014 года боевики ВСУ готовили подземные укрепления, заливали их высокопрочным бетоном. Укрепрайон должен быть встать на пути российских войск, атакующих Авдеевку с южного направления, но он ничем не помог противнику.

Военнослужащие 1-й Славянской бригады первыми вошли в «неприступную крепость» и установили над ней российский флаг.

Кроме того, бойцы ВС РФ взяли под контроль расположенный рядом укрепрайон «Чебурашка». Общее продвижение на юге Авдеевки составило два километра с глубиной все те же 2 км, сообщают военные корреспонденты «Русской весны».